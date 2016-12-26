



Проти акту вандализму У Дніпрі представники всіх конфесій засудили та висловили свій протест щодо акту вандалізму, який нещодавно трапився в Умані. Тоді невідомі осквернили іудейський храм сенагогу. Акт вандалізму відбувся прямо під час молитви. Інцидент було знято на мобільні телефони. Невідомі жбурнули свинячу голову із вирізаною на ній свастикою, пакети з червоною фарбою, та навіть застосували сльозогінний газ. Церковнослужителі переконані — це провокація, яка спрямована на ворожнечу між представниками різних релігій. І додають, що таким вчинкам немає місця в сучасному суспільстві. Про це слід говорити і в жодному разі не можна замовчувати. Источник: 11 канал

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