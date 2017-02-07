11 канал
7 февраля 2017 | 19:01

В обласній дитячій лікарні продовжують виписувати малечу з прифронтової зони В обласній дитячій лікарні продовжують виписувати малечу з прифронтової зони

07 февраля 2017 17:41

Нині двох хлопчиків та дівчинку після операцій та терапії відправили додому — до Світлодарська та Бахмута. Під наглядом лікарів залишаються ще троє дітей, і найближчим часом сюди привезуть нових пацієнтів.

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17:40Сотні дніпрян кожного дня ходять через аварійний міст
17:58У Дніпровському академічному театрі драми та комедії поставили популярну п’єсу
17:58В ісламському культурному центрі Дніпра влаштували свято до Дня хіджабу
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Музей «Літературне Придніпров’я» влаштував лекцію-роздум, присвячену В. Підмогильному

Музей «Літературне Придніпров’я» влаштував лекцію-роздум, присвячену В. Підмогильному

07 февраля 2017 17:45

Музей «Літературне Придніпров’я» не дозволяє забути тих, хто писав, страждав та у кого забрав життя радянський режим. Щороку у лютому у музеї влаштовують заходи на честь Валеріана Підмогильного - письменника, який був розстріляний у 1934 році. 2 лютого його день народження. На лекцію-роздум запросили молодих мешканців Дніпра.

Автор новости: Ирина Каблоцкая Источник: 11 канал
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