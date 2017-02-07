Музей «Літературне Придніпров’я» влаштував лекцію-роздум, присвячену В. Підмогильному

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7 февраля 2017 | 19:01
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В обласній дитячій лікарні продовжують виписувати малечу з прифронтової зони07 февраля 2017 17:41
Нині двох хлопчиків та дівчинку після операцій та терапії відправили додому — до Світлодарська та Бахмута. Під наглядом лікарів залишаються ще троє дітей, і найближчим часом сюди привезуть нових пацієнтів.
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