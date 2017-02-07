Нині двох хлопчиків та дівчинку після операцій та терапії відправили додому — до Світлодарська та Бахмута. Під наглядом лікарів залишаються ще троє дітей, і найближчим часом сюди привезуть нових пацієнтів.
У соціальних мережах стають популярними небезпечні флешмоби
07 февраля 2017 17:43
Потрапляють на гачок та долучаються до них здебільшого діти та підлітки. Одні масові акції бувають небезпечні для їхнього життя, а інші — здатні позбавити спокою родичів та навіть усе місто. Зокрема набирає обертів флешмоб «Зникни на 24 години». Перші випадки зникнення дітей на добу вже були зафіксовані у Київській області. Аби запобігти таким ситуаціям у нас, фахівці радять батькам більше спілкуватися з дітьми, розпитувати їх про знайомих, захоплення, вибудовувати довірливі стосунки.