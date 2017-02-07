Пішоходний міст як перевірка психіки дніпрян. Мова йде про конструкцію біля центрального вокзалу, що веде від вулиці Ударників до проспекту Сергія Нігояна, побудовану більше шістдесяти років тому. Та з того часу про капітальний ремонт, здається, ніхто не замислювався.
В обласній дитячій лікарні продовжують виписувати малечу з прифронтової зони
07 февраля 2017 17:41
Нині двох хлопчиків та дівчинку після операцій та терапії відправили додому — до Світлодарська та Бахмута. Під наглядом лікарів залишаються ще троє дітей, і найближчим часом сюди привезуть нових пацієнтів. Таку акцію ініціювало керівництво оперативного командувнання «Схід», бо у прифронтовій зоні зараз важко отримати кваліфіковану медичну допомогу. Софія Богуцька докладніше.