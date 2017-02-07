





В обласній дитячій лікарні продовжують виписувати малечу з прифронтової зони Нині двох хлопчиків та дівчинку після операцій та терапії відправили додому — до Світлодарська та Бахмута. Під наглядом лікарів залишаються ще троє дітей, і найближчим часом сюди привезуть нових пацієнтів. Таку акцію ініціювало керівництво оперативного командувнання «Схід», бо у прифронтовій зоні зараз важко отримати кваліфіковану медичну допомогу. Софія Богуцька докладніше. Автор новости: София Богуцкая Источник: 11 канал

Экспорт в формате RSS ленты

Добавления RSS ленты в сервис Яндекс.Лента Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Добавления RSS ленты в сервис Яндекс.Лента Мы на Мы на



