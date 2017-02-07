11 канал
7 февраля 2017 | 19:01

В обласній дитячій лікарні продовжують виписувати малечу з прифронтової зони В обласній дитячій лікарні продовжують виписувати малечу з прифронтової зони

07 февраля 2017 17:41

Нині двох хлопчиків та дівчинку після операцій та терапії відправили додому — до Світлодарська та Бахмута. Під наглядом лікарів залишаються ще троє дітей, і найближчим часом сюди привезуть нових пацієнтів.

17:45Музей «Літературне Придніпров’я» влаштував лекцію-роздум, присвячену В. Підмогильному
17:43У соціальних мережах стають популярними небезпечні флешмоби
17:58У Дніпровському академічному театрі драми та комедії поставили популярну п’єсу
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17:57Сини учасників АТО з Дніпра відправилися навчатися до військового ліцею ім. Богуна
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Сотні дніпрян кожного дня ходять через аварійний міст

Сотні дніпрян кожного дня ходять через аварійний міст

07 февраля 2017 17:40

Пішоходний міст як перевірка психіки дніпрян. Мова йде про конструкцію біля центрального вокзалу, що веде від вулиці Ударників до проспекту Сергія Нігояна, побудовану більше шістдесяти років тому. Та з того часу про капітальний ремонт, здається, ніхто не замислювався. Тим не менш, сотні містян щодня вимушені ходити по не надто надійній і тому небезпечній конструкції!

Источник: 11 канал
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