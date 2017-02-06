



У Дніпровському академічному театрі драми та комедії поставили популярну п’єсу Чорний гумор зіграли набіло. Суперпопулярна п’єса Айвона Менчела «Кладовищний клуб» у кожному театрі отримує оригінальну назву. І вже має їх близько десятка. Традиція продовжилася й у Дніпровському академічному театрі драми та комедії. Тепер історія про трьох вдов та одного вдівця називається «Віта бела!", тобто «Життя прекрасне!" На прем’єрі комедії побувала наша Ірина Каблоцька. Автор новости: Ирина Каблоцкая Источник: 11 канал

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