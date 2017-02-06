Нині двох хлопчиків та дівчинку після операцій та терапії відправили додому — до Світлодарська та Бахмута. Під наглядом лікарів залишаються ще троє дітей, і найближчим часом сюди привезуть нових пацієнтів.
В ісламському культурному центрі Дніпра влаштували свято до Дня хіджабу
06 февраля 2017 17:58
Як носити хіджаб на турецький, марокканський чи… український лад — таке показали в ісламському культурному центрі Дніпра. Вірянки приурочили захід до Міжнародного дня хіджабу, який відзначають 1 лютого. Мусульманки розповіли запрошеним про традиції носіння хіджабу у різних країнах та показали майстер-клас з пов’язування хустки. Як усе було — бачила Софія Богуцька.