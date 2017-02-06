



Сини учасників АТО з Дніпра відправилися навчатися до військового ліцею ім. Богуна Перший крок до кар’єри офіцера Збройних Сил України зробили сьогодні чотири дніпровських школярі. Хлопців з родин учасників АТО відправили до Київського військового ліцею імені Івана Богуна. І якщо вони успішно пройдуть медичну комісію у самому закладі — матимуть чудовий шанс стати професійними військовими. Крім батьків, молодих людей проводжала і наша знімальна група. Источник: 11 канал

Экспорт в формате RSS ленты

Добавления RSS ленты в сервис Яндекс.Лента Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Добавления RSS ленты в сервис Яндекс.Лента Мы на Мы на



