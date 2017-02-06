Нині двох хлопчиків та дівчинку після операцій та терапії відправили додому — до Світлодарська та Бахмута. Під наглядом лікарів залишаються ще троє дітей, і найближчим часом сюди привезуть нових пацієнтів.
Сини учасників АТО з Дніпра відправилися навчатися до військового ліцею ім. Богуна
06 февраля 2017 17:57
Перший крок до кар’єри офіцера Збройних Сил України зробили сьогодні чотири дніпровських школярі. Хлопців з родин учасників АТО відправили до Київського військового ліцею імені Івана Богуна. І якщо вони успішно пройдуть медичну комісію у самому закладі — матимуть чудовий шанс стати професійними військовими. Крім батьків, молодих людей проводжала і наша знімальна група.