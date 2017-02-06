



Африканська чума свиней дісталася до Нікополя З ринків зникла не лише свинина, а й молочні продукти, яйця і навіть риба. Продавці хапаються за голови, підраховуючи збитки, мешканці вкрай незадоволені тим, що домашніх продуктів не купити. Влада у своїх переконаннях непохитна: діють за інструкцією, аби не допустити розповсюдження вірусного захворювання домашніх свиней. Навіть ввели карантин, який триватиме не менше 40 днів. Тему продовжить Ганна Черкащенко! Источник: 11 канал

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