





У Дніпрі провели семінар для вчителів історії з виставою про Голокост У Дніпрі влаштували таку навчальну програму для педагогів з усієї України. У «Музеї пам’яті єврейського народу та Голокост» їм провели екскурсію, а опісля — зібрали на виставу за мотивами щоденників Януша Корчака. Це відомий польський лікар та педагог єврейського походження, котрий разом з вихованцями дитячого будинку пішов на смерть у газову камеру концтабору Треблінка. Виставу «Наодинці з Богом» переглянула і наша знімальна група. Автор новости: София Богуцкая Источник: 11 канал

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