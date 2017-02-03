Кімната для дітей-аутистів з’явилась у навчально-виховному об’єднанні № 28

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4 февраля 2017 | 13:19
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В обласній офтальмологічній лікарні рятують зір британському журналісту, пораненому в Авдіївці03 февраля 2017 17:55
Він потрапив під мінометний обстріл. З осколковими ураженнями очей чоловіка привезли у Дніпро. Протягом дня тривала складна та виснажлива операція.
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