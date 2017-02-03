11 канал
4 февраля 2017 | 13:19

В обласній офтальмологічній лікарні рятують зір британському журналісту, пораненому в Авдіївці В обласній офтальмологічній лікарні рятують зір британському журналісту, пораненому в Авдіївці

03 февраля 2017 17:55

Він потрапив під мінометний обстріл. З осколковими ураженнями очей чоловіка привезли у Дніпро. Протягом дня тривала складна та виснажлива операція.
17:59У Дніпрі провели семінар для вчителів історії з виставою про Голокост
17:56Активісти Підгородного продовжують добиватися якісних послуг від перевізників
17:53До військового шпиталю привезли нових поранених з Донбасу
17:47Учні кількох класів школи № 126 мерзнуть на уроках
17:47Офіцери агітують старшокласників йти до лав Нацгвардії
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Кімната для дітей-аутистів з’явилась у навчально-виховному об’єднанні № 28

Кімната для дітей-аутистів з’явилась у навчально-виховному об’єднанні № 28

03 февраля 2017 17:58

Таке приміщення єдине у Дніпрі. Його облаштовують всім світом. Батьки, вчителі, і от зараз приєдналась міська влада, виділивши гроші на обладнання. Втім, як кажуть самі викладачі, це лише половина шляху. Адже умови для незвичних дітей мають бути більш досконалими.

Автор новости: Елена Петроченкова Источник: 11 канал
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