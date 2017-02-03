



Кімната для дітей-аутистів з’явилась у навчально-виховному об’єднанні № 28

Таке приміщення єдине у Дніпрі. Його облаштовують всім світом. Батьки, вчителі, і от зараз приєдналась міська влада, виділивши гроші на обладнання. Втім, як кажуть самі викладачі, це лише половина шляху. Адже умови для незвичних дітей мають бути більш досконалими.



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