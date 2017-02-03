11 канал
4 февраля 2017 | 13:19

В обласній офтальмологічній лікарні рятують зір британському журналісту, пораненому в Авдіївці В обласній офтальмологічній лікарні рятують зір британському журналісту, пораненому в Авдіївці

03 февраля 2017 17:55

Він потрапив під мінометний обстріл. З осколковими ураженнями очей чоловіка привезли у Дніпро. Протягом дня тривала складна та виснажлива операція.
17:59У Дніпрі провели семінар для вчителів історії з виставою про Голокост
17:58Кімната для дітей-аутистів з’явилась у навчально-виховному об’єднанні № 28
17:53До військового шпиталю привезли нових поранених з Донбасу
17:47Учні кількох класів школи № 126 мерзнуть на уроках
17:47Офіцери агітують старшокласників йти до лав Нацгвардії
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Активісти Підгородного продовжують добиватися якісних послуг від перевізників

Активісти Підгородного продовжують добиватися якісних послуг від перевізників

03 февраля 2017 17:56

За дев’ять гривень у розтрощеній маршрутці! Активісти Підгородного продовжують вимагати якісного надання послуг від перевізників. Нещодавно ми розповідали, що люди обурені новим тарифом на проїзд. До того ж автотранспорт  просто у жахливому стані. Як місцеві добиваються справедливості та чи втілять свої погрози перекрити важливу трасу — дивіться далі.

Источник: 11 канал
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