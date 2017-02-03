





Активісти Підгородного продовжують добиватися якісних послуг від перевізників За дев’ять гривень у розтрощеній маршрутці! Активісти Підгородного продовжують вимагати якісного надання послуг від перевізників. Нещодавно ми розповідали, що люди обурені новим тарифом на проїзд. До того ж автотранспорт просто у жахливому стані. Як місцеві добиваються справедливості та чи втілять свої погрози перекрити важливу трасу — дивіться далі. Источник: 11 канал

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