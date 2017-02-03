В обласній офтальмологічній лікарні рятують зір британському журналісту, пораненому в Авдіївці

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4 февраля 2017 | 13:19
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До військового шпиталю привезли нових поранених з Донбасу03 февраля 2017 17:53
Обстрілюють з «Градів» та іншого важкого озброєння. Протягом двох діб до військового шпиталю у Дніпрі з передової евакуювали 30 чоловік. Лише нині — 15. Це і поранені, і травмовані, і хворі. Зіткнення йдуть по всій лінії розмежування
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