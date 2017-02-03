





В обласній офтальмологічній лікарні рятують зір британському журналісту, пораненому в Авдіївці Він потрапив під мінометний обстріл. З осколковими ураженнями очей чоловіка привезли у Дніпро. Протягом дня тривала складна та виснажлива операція. Медики кажуть: зробили усе можливе, щоб журналіст бачив. Подробиці — далі у сюжеті. Источник: 11 канал

Экспорт в формате RSS ленты

Добавления RSS ленты в сервис Яндекс.Лента Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Добавления RSS ленты в сервис Яндекс.Лента Мы на Мы на



