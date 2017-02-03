



До військового шпиталю привезли нових поранених з Донбасу

Обстрілюють з «Градів» та іншого важкого озброєння. Протягом двох діб до військового шпиталю у Дніпрі з передової евакуювали 30 чоловік. Лише нині — 15. Це і поранені, і травмовані, і хворі. Зіткнення йдуть по всій лінії розмежування, тож потік не припиняється.

Відучора у реанімації 41-річний Олександр з позивним «Чубайс». Він — боєць 72-ї бригади, яка захищає Авдіївку. У промзоні Олександра та його побратимів накрило «Градами». Бійцеві перебило руку, ногу, осколки поранили щелепу, тож йому важко говорити. Олександр каже: противник сипле снарядами майже цілодобово.



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