Офіцери агітують старшокласників йти до лав Нацгвардії

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3 февраля 2017 | 17:49
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У Дніпрі сталась смертельна ДТП02 февраля 2017 17:44
Сьогодні близько сьомої години ранку на вулиці Криворізька зіткнулися авто охорони та легковик. В результаті аварії троє пасажирів останнього — дівчина та два хлопці — загинули.
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