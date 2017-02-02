Цієї зими до медзакладів області з обмороженнями звернулися майже 300 людей
02 февраля 2017 17:45
Морози безжальні до п’яниць. До відділень екстреної медичної допомоги в області цієї зими звернулося з обмороженнями майже триста людей. Більшості знадобилася госпіталізація. Страждали від низьких температур здебільшого чоловіки, які перебували у стані алкогольного сп’яніння. Щоб уникнути обморожень, фахівці радять у таких випадках на вулицю взагалі не ходити. Краще вдягатися, правильно харчуватися та берегти від холоду голову та кінцівки. З обмороженнями п’ястей та стоп цієї зими, до речі, звернулося усього 12 людей.