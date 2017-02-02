



У Дніпрі сталась смертельна ДТП Сьогодні близько сьомої години ранку на вулиці Криворізька зіткнулися авто охорони та легковик. В результаті аварії троє пасажирів останнього — дівчина та два хлопці — загинули. Ще троє отримали травми різного ступеню важкості. Удар був настільки сильним, що померлих і постраждалих довелося діставати з понівеченого легковика за допомогою спецзасобів. Причини аварії встановлюють правоохоронці. Попередньо водій автомобіля «Лада», який рухався з боку Кривого Рогу, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу. Источник: 11 канал

Экспорт в формате RSS ленты

Добавления RSS ленты в сервис Яндекс.Лента Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Добавления RSS ленты в сервис Яндекс.Лента Мы на Мы на



