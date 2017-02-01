



У Дніпрі пройшов концерт гурту «Скрябін» до роковин загибелі Кузьми Зігріли музикою та розвіяли сум. Гурт «Скрябін» дав вчора великий концерт просто неба на майданчику біля обласної адміністрації. Музиканти відгукнулися на запрошення команди губернатора Валентина Резніченка, що запропонувала разом вшанувати пам’ять лідера гурту. Андрій Кузьменко, відомий як Кузьма Скрябін, загинув два роки тому в жахливій автокатастрофі неподалік Кривого Рогу. Згадати про поета й музиканта прийшли близько тисячі людей. Автор новости: Ирина Каблоцкая Источник: 11 канал

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