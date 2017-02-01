11 канал
3 февраля 2017 | 17:49

У Дніпрі сталась смертельна ДТП У Дніпрі сталась смертельна ДТП

02 февраля 2017 17:44

Сьогодні близько сьомої години ранку на вулиці Криворізька зіткнулися авто охорони та легковик. В результаті аварії троє пасажирів останнього — дівчина та два хлопці — загинули.
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У Дніпрі пройшов концерт гурту «Скрябін» до роковин загибелі Кузьми

01 февраля 2017 18:09

Зігріли музикою та розвіяли сум. Гурт «Скрябін» дав вчора великий концерт просто неба на майданчику біля обласної адміністрації. Музиканти відгукнулися на запрошення команди губернатора Валентина Резніченка, що запропонувала разом вшанувати пам’ять лідера гурту. Андрій Кузьменко, відомий як Кузьма Скрябін, загинув два роки тому в жахливій автокатастрофі неподалік Кривого Рогу. Згадати про поета й музиканта прийшли близько тисячі людей.

Автор новости: Ирина Каблоцкая Источник: 11 канал
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