



Справу так званих «цинічних бандер» нині почали розглядати у Ленінському райсуді Вона стала широко відома завдяки скандальній фразі Президента України. Йдеться про суд над добровольцями, яких підозрюють у вбивстві працівника СБУ ще 21 березня 2015 року у Волновасі. Розглядати цю справу відмовилися всі суди Маріуполя, її довго перекидали між іншими такими інстанціями, допоки вона не опинилася у Дніпрі. Сьогодні тут відбулося підготовче засідання. Про все докладніше — Софія Богуцька. Автор новости: София Богуцкая Источник: 11 канал

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