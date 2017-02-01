11 канал
3 февраля 2017 | 17:49

У Дніпрі сталась смертельна ДТП У Дніпрі сталась смертельна ДТП

02 февраля 2017 17:44

Сьогодні близько сьомої години ранку на вулиці Криворізька зіткнулися авто охорони та легковик. В результаті аварії троє пасажирів останнього — дівчина та два хлопці — загинули.
17:47Учні кількох класів школи № 126 мерзнуть на уроках
17:47Офіцери агітують старшокласників йти до лав Нацгвардії
17:45Цієї зими до медзакладів області з обмороженнями звернулися майже 300 людей
17:43Дніпропетровщина відправила мешканцям Авдіївки черговий гуманітарний вантаж
18:11Фахівці лікарні ім. Мечникова ділилися з рятувальниками досвідом
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Влада і мешканці Дніпропетровщини приходять на допомогу жителям Авдіївки

01 февраля 2017 18:04

Дніпро разом з Авдіївкою. Сьогодні до вечора у постраждале місто прибудуть десятки тонн гуманітарної допомоги: вода, їжа, теплі речі, пересувні пункти обігріву та автономні електростанції. Жителі Дніпропетровщини вкотре згуртувались, аби підтримати людей в Авдіївці, де не приняються потужні обстріли.

Источник: 11 канал
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