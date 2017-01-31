



Камерний оркестр ім. Г. Логвина «Времена года» презентував нову програму Вони зіграли весну, літо, осінь й зиму на одному диханні. Твір Антоніо Вівальді «Пори року» прозвучав у виконанні камерного оркестру імені Гаррі Логвина «Времена Года». Саме на честь цього безсмертного концерту в 1993 році засновники оркестру — батько та син Логвини — вирішили назвати свій творчий колектив. Зараз 24-й сезон, і улюблений камерний оркестр дніпровських шанувальників музики отримує нове дихання. Завдяки чому — дивіться у наступному сюжеті. Автор новости: Ирина Каблоцкая Источник: 11 канал

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