За словами військових, зараз у місті, яке знаходиться під обстрілами, зникли електроенергія, опалення, вода та газ. Тож і діти, і дорослі залишилися у холодних домівках без можливості приготувати теплу їжу.
Камерний оркестр ім. Г. Логвина «Времена года» презентував нову програму
31 января 2017 17:37
Вони зіграли весну, літо, осінь й зиму на одному диханні. Твір Антоніо Вівальді «Пори року» прозвучав у виконанні камерного оркестру імені Гаррі Логвина «Времена Года». Саме на честь цього безсмертного концерту в 1993 році засновники оркестру — батько та син Логвини — вирішили назвати свій творчий колектив. Зараз 24-й сезон, і улюблений камерний оркестр дніпровських шанувальників музики отримує нове дихання. Завдяки чому — дивіться у наступному сюжеті.