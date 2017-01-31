



У Дніпрі розпочали збір речей для мешканців Авдіївки За словами військових, зараз у місті, яке знаходиться під обстрілами, зникли електроенергія, опалення, вода та газ. Тож і діти, і дорослі залишилися у холодних домівках без можливості приготувати теплу їжу. У Дніпропетровській облраді створили центр допомоги українцям, що мешкають в Авдіївці. Він працює у приміщенні приймальні з 9 ранку до 9 вечора. Держслужбовці повідомляють: кожного дня до Дніпра будуть надходити автівки з евакуйованими, а назад машини планують завантажувати всім необхідним. Автор новости: Наталья Зборец Источник: 11 канал

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