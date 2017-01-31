На Дніпропетровщині понад 200 сіл, селищ та містечок об’єдналися у 34 територіальні громади, і процес триває. Про це говорять у місцевому «Центрі розвитку місцевого самоврядування». Нині там влаштували тренінг для представників громад
У Дніпрі розпочали збір речей для мешканців Авдіївки
31 января 2017 17:34
За словами військових, зараз у місті, яке знаходиться під обстрілами, зникли електроенергія, опалення, вода та газ. Тож і діти, і дорослі залишилися у холодних домівках без можливості приготувати теплу їжу. У Дніпропетровській облраді створили центр допомоги українцям, що мешкають в Авдіївці. Він працює у приміщенні приймальні з 9 ранку до 9 вечора. Держслужбовці повідомляють: кожного дня до Дніпра будуть надходити автівки з евакуйованими, а назад машини планують завантажувати всім необхідним.