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У Дніпрі розпочали збір речей для мешканців Авдіївки У Дніпрі розпочали збір речей для мешканців Авдіївки

31 января 2017 17:34

За словами військових, зараз у місті, яке знаходиться під обстрілами, зникли електроенергія, опалення, вода та газ. Тож і діти, і дорослі залишилися у холодних домівках без можливості приготувати теплу їжу.
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На Дніпропетровщині утворили 34 територіальні громади

31 января 2017 17:32

На Дніпропетровщині понад 200 сіл, селищ та містечок об’єдналися у 34 територіальні громади, і процес триває. Про це говорять у місцевому «Центрі розвитку місцевого самоврядування». Нині там влаштували тренінг для представників громад, аби навчити, як удосконалити свою роботу, та розповісти про неї тим, хто ще не поспішає об’єднуватися. Докладніше — далі.

Автор новости: София Богуцкая Источник: 11 канал
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