На Дніпропетровщині утворили 34 територіальні громади

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1 февраля 2017 | 12:07
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У Дніпрі розпочали збір речей для мешканців Авдіївки31 января 2017 17:34
За словами військових, зараз у місті, яке знаходиться під обстрілами, зникли електроенергія, опалення, вода та газ. Тож і діти, і дорослі залишилися у холодних домівках без можливості приготувати теплу їжу.
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