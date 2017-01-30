11 канал
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До лікарні ім. І. Мечникова доставили нових поранених До лікарні ім. І. Мечникова доставили нових поранених

30 января 2017 17:36

Нові жертви війни! Вихідними ворожі кулі забрали життя чотирьох українських військових. Ще п’ятеро вояків отримали поранення. Сталося це внаслідок обстрілу поблизу Авдіївки
17:44Українські зірки на допомогу дітям-аутистам
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У Дніпрі згадували героїв Крут

У Дніпрі згадували героїв Крут

30 января 2017 17:41

Перші кіборги! Саме так зараз називають юних курсантів і гімназистів, які майже сто років тому героїчно обороняли підходи до Києва від більшовиків. Близько чотирьохсот молодиків утримали на декілька днів п’ятитисячну армію Муравйова. Бій під Крутами увійшов в історію України як символ боротьби за незалежність! Вчора у Дніпрі пройшов день пам’яті героїв!

Источник: 11 канал
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