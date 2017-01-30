У Дніпрі згадували героїв Крут

|
30 января 2017 | 23:25
|
До лікарні ім. І. Мечникова доставили нових поранених30 января 2017 17:36
Нові жертви війни! Вихідними ворожі кулі забрали життя чотирьох українських військових. Ще п’ятеро вояків отримали поранення. Сталося це внаслідок обстрілу поблизу Авдіївки
|
|
|
|
|
Поиск по сайту:
|
|
Copyright © 1998-2017 «11 канал» . Все права защищены.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с украинским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.11tv.dp.ua
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на www.11tv.dp.ua обязательна.
|