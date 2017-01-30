11 канал
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У справи про поранення шестирічної дитини неочікуваний розвиток У справи про поранення шестирічної дитини неочікуваний розвиток

30 января 2017 17:34

Минулого тижня ми розповідали, що хлопчик на вулиці начебто отримав кулю у груди. Батьки самі доставили дитину до лікарні, а потім вже давали свідчення правоохоронцям.
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До лікарні ім. І. Мечникова доставили нових поранених

До лікарні ім. І. Мечникова доставили нових поранених

30 января 2017 17:36

Нові жертви війни! Вихідними ворожі кулі забрали життя чотирьох українських військових. Ще п’ятеро вояків отримали поранення. Сталося це внаслідок обстрілу поблизу Авдіївки — там постраждало і два мирних мешканці. Сьогодні зранку цивільних та одного бійця «Правого сектора» доставили до обласної лікарні ім. Мечникова. Докладніше наші кореспонденти!

Источник: 11 канал
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