До лікарні ім. І. Мечникова доставили нових поранених

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30 января 2017 | 23:25
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У справи про поранення шестирічної дитини неочікуваний розвиток30 января 2017 17:34
Минулого тижня ми розповідали, що хлопчик на вулиці начебто отримав кулю у груди. Батьки самі доставили дитину до лікарні, а потім вже давали свідчення правоохоронцям.
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