





У справи про поранення шестирічної дитини неочікуваний розвиток Минулого тижня ми розповідали, що хлопчик на вулиці начебто отримав кулю у груди. Батьки самі доставили дитину до лікарні, а потім вже давали свідчення правоохоронцям. Після проведених слідчих дій встановили, як насправді усе було. Виявилося, хлопчика поранили не на вулиці! Дитина разом з матір’ю була у гостях. Дорослі — на кухні, а діти — у кімнаті. Малюки знайшли в приміщенні зброю та почали нею гратися. Як раптом пістолет вистрілив. Цей факт батьки приховали, вигадавши власну історію про невідомого стрільця на вулиці. Через цю брехню їм загрожує кримінальна відповідальність. А от справу найближчим часом перекваліфікують. Источник: 11 канал

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