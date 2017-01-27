





В Україні набирає популярність всесвітній флешмоб «22 pushup challenge» Сьогодні до нього приєднались і спортсмени з Дніпра! Завдання просте: треба віджатись двадцять два рази. Але суть цієї акції не така вже і поверхова. Більш докладно розкажуть журналісти у наступному сюжеті! Источник: 11 канал

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