





Українські художники взяли участь у створенні фільму про Вінсента ван Гога Тринадцять українських художників взяли участь у міжнародному проекті зі створення фільму про життя та творчість Вінсента Ван Гога. Це перша у світі анімаційна повнометражна робота. Широкий загал її ще не бачив. Картина заявлена на участь у Каннському фестивалі. Роботу українських художників у цьому проекті високо оцінили і продюсери і режисери. Поспілкуватись з ними вдалося у Дніпрі. До нашого міста вони приїхали, аби презентувати фільм та познайомити глядачів із творчістю Ван Гога і власними роботами. Автор новости: Елена Петроченкова Источник: 11 канал

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