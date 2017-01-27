У «Менорі» відкрилась виставка до Дня пам’яті жертв Голокосту
27 января 2017 18:17
Пам’ятаємо Голокост. У центрі єврейської культури «Менора» відкрита виставка «Проти забуття». Це частина масштабного проекту, зробленого під патронатом міністерства закордонних справ Німеччини. Тому зрозуміло, що в нашому місті експозицію анонсував генеральний консул Німеччини пан Вольфґанг Мессінгер. Він сам вперше передивився твори, які є великими фотопортретами людей, що пережили Другу світову війну та Голокост. Автор-фотограф Луїджі Тоскано розповів, як працював над світлинами.