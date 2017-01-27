11 канал
29 января 2017 | 01:54

У Дніпрі стартував всеукраїнський медичний проект Допомога йде! У Дніпрі стартував всеукраїнський медичний проект «Допомога йде!"

27 января 2017 18:14

Завдяки цій програмі мешканців прифронтових територій, які не можуть отримати кваліфіковану медичну допомогу, обслуговуватимуть у лікарнях України. Першою на цю ініціативу відгукнулася саме Дніпропетровщина.

18:20У Дніпрі вперше побралася пара у рамках проекту «Шлюб за добу»
18:19В Україні набирає популярність всесвітній флешмоб «22 pushup challenge»
18:18Українські художники взяли участь у створенні фільму про Вінсента ван Гога
18:17У «Менорі» відкрилась виставка до Дня пам’яті жертв Голокосту
18:14Три роки тому в Дніпрі розпочалася Революція гідності
НОВОСТИ АНОНСЫ ПРОГРАММЫ РЕКЛАМА
Сервисы

На Дніпропетровщині побувала в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун

На Дніпропетровщині побувала в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун

27 января 2017 18:15

Вона відвідала амбулаторію у селищі Ювілейне Дніпровського району. Лікарям розповідала про реформу медицини. Про те, що згодом розмір їхньої зарплати залежатиме від кількості пацієнтів. Чиновниця подивилася на лікарів, вони — на неї, обмінялися подяками та й розійшлися кожний у справах. Наш кореспондент Юлія Крива також мала змогу поспілкуватися з Уляною Супрун. Подробиці далі у сюжеті.

Источник: 11 канал
Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты.
Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей.
Добавления RSS ленты в сервис Яндекс.Лента Читать в Яндекс.Ленте

Мы на Google +
Мы на YouTube 11channel


ПОГОДА
Днем

Температура: -7 С°

Ветер: 6,11 м/с

Ночью

Температура: -22 С°

Ветер: 6,11 м/с

КУРСЫ ВАЛЮТ
 EUR   29.04
 RUB   0.45
 USD   27.19
01:00Правила жизни
02:30Музыкальный калейдоскоп
04:10Параллельный мир
Телепрограмма:
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 
ТЕЛЕПРОГРАММА ПРЯМОЙ ЭФИР ВАКАНСИИ О КАНАЛЕ
 
Поиск по сайту:
Copyright © 1998-2017 «11 канал» . Все права защищены.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с украинским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.11tv.dp.ua
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на www.11tv.dp.ua обязательна.