





На Дніпропетровщині побувала в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун Вона відвідала амбулаторію у селищі Ювілейне Дніпровського району. Лікарям розповідала про реформу медицини. Про те, що згодом розмір їхньої зарплати залежатиме від кількості пацієнтів. Чиновниця подивилася на лікарів, вони — на неї, обмінялися подяками та й розійшлися кожний у справах. Наш кореспондент Юлія Крива також мала змогу поспілкуватися з Уляною Супрун. Подробиці далі у сюжеті. Источник: 11 канал

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