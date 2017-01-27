Завдяки цій програмі мешканців прифронтових територій, які не можуть отримати кваліфіковану медичну допомогу, обслуговуватимуть у лікарнях України. Першою на цю ініціативу відгукнулася саме Дніпропетровщина.
На Дніпропетровщині побувала в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун
27 января 2017 18:15
Вона відвідала амбулаторію у селищі Ювілейне Дніпровського району. Лікарям розповідала про реформу медицини. Про те, що згодом розмір їхньої зарплати залежатиме від кількості пацієнтів. Чиновниця подивилася на лікарів, вони — на неї, обмінялися подяками та й розійшлися кожний у справах. Наш кореспондент Юлія Крива також мала змогу поспілкуватися з Уляною Супрун. Подробиці далі у сюжеті.