





У Дніпрі стартував всеукраїнський медичний проект «Допомога йде!" Завдяки цій програмі мешканців прифронтових територій, які не можуть отримати кваліфіковану медичну допомогу, обслуговуватимуть у лікарнях України. Першою на цю ініціативу відгукнулася саме Дніпропетровщина. Источник: 11 канал

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