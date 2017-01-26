



Три роки тому в Дніпрі розпочалася Революція гідності А з нею — і масові заворушення. Патріоти проти тітушок. Правоохоронці проти майданівців. Під час конфліктів біля облдержадміністрації чимало дніпрян отримали важкі травми. Серед них — і журналісти. Та коли прийшов час високопосадовцям відповідати за свої протиправні дії, усе якось стихло. Чи поніс хоча б хтось з винуватців заслужене покарання — дізнавався Антон Мачула. Источник: 11 канал

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