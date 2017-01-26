11 канал
29 января 2017 | 01:54

На Дніпропетровщині побувала в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун На Дніпропетровщині побувала в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун

27 января 2017 18:15

Вона відвідала амбулаторію у селищі Ювілейне Дніпровського району. Лікарям розповідала про реформу медицини. Про те, що згодом розмір їхньої зарплати залежатиме від кількості пацієнтів.
18:20У Дніпрі вперше побралася пара у рамках проекту «Шлюб за добу»
18:19В Україні набирає популярність всесвітній флешмоб «22 pushup challenge»
18:18Українські художники взяли участь у створенні фільму про Вінсента ван Гога
18:17У «Менорі» відкрилась виставка до Дня пам’яті жертв Голокосту
18:14У Дніпрі стартував всеукраїнський медичний проект «Допомога йде!"
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Три роки тому в Дніпрі розпочалася Революція гідності

26 января 2017 18:14

А з нею — і масові заворушення. Патріоти проти тітушок. Правоохоронці проти майданівців. Під час конфліктів біля облдержадміністрації чимало дніпрян отримали важкі травми. Серед них — і журналісти. Та коли прийшов час високопосадовцям відповідати за свої протиправні дії, усе якось стихло. Чи поніс хоча б хтось з винуватців заслужене покарання — дізнавався Антон Мачула.

Источник: 11 канал
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