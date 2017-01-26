



Зникла учениця 21-ї школи знайшлася там, де її і починали шукати Вчора ввечері соцмережі у Дніпрі буквально підірвала звістка про зникнення десятирічної Аліси Решеткової. Дівчинка після тренування мала чекати на маму у 21-й школі, що на Старокозацькій, та у зазначений час не вийшла. На біду, у дитини ще й був вимкнений телефон. На пошуки Аліси з’їхалися родичі, поліція підключила кінологів. Крім того, на заклик через інтернет відгукнулися десятки небайдужих, які почали прочісувати місто. Про пошуки дитини із щасливим фіналом — наші журналісти. Автор новости: София Богуцкая Источник: 11 канал

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