



За тиждень до лікарень міста звернулось понад 200 травмованих Послизнувся, впав, отямився — гіпс! Цьогоріч тротуари Дніпра нагадують ковзанку! Ожеледиця тримається вже більше двох тижнів. Тож невелика прогулянка або звичайний шлях на роботу можуть обернутися неприємністю. І досить болючою. Кількість вуличних переломів просто зашкалює. Які травми найчастіші та як не впасти — спеціалісти розповіли нашим кореспондентам! Источник: 11 канал

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