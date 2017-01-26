Учасники АТО мітингували під обласною прокуратурою

«Побратима не віддамо!" З такими лозунгами сьогодні учасники АТО мітингували під обласною прокуратурою. Справа у тому, що Російська Федерація подала списки на екстрадицію двохсот осіб, які воювали на Сході на боці України. Серед тих, кого Росія вимагає видати, є і громадяни Грузії, які служили у добровольчих батальойнах. Питання екстрадиції сьогодні розглядали у Києві.

Учасники мітингу — волонтери та добровольці — закликають владу не йти на поступки РФ. Обіцяють докласти максимум зусиль, аби політики не віддали агресору побратимів, з якими воювали пліч-о-пліч.



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