У Дніпрі вбили комерсанта

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29 января 2017 | 01:54
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На Дніпропетровщині побувала в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун27 января 2017 18:15
Вона відвідала амбулаторію у селищі Ювілейне Дніпровського району. Лікарям розповідала про реформу медицини. Про те, що згодом розмір їхньої зарплати залежатиме від кількості пацієнтів.
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