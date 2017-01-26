



У Дніпрі вбили комерсанта У Дніпрі розстріляли автомобіль, в якому комерсант перевозив велику суму грошей. Невідомі випустили по легковику щонайменше тридцять куль. Підприємець загинув на місці. Його охоронці - в лікарні у важкому стані. Поліція оголосила план «Перехоплення», але затримати нападників по гарячих слідах не вдалось. Про резонансну подію — дивіться далі. Автор новости: Евгений Коптев Источник: 11 канал

Экспорт в формате RSS ленты

Добавления RSS ленты в сервис Яндекс.Лента Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Добавления RSS ленты в сервис Яндекс.Лента Мы на Мы на



