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У Дніпрі почне діяти бюджет участі У Дніпрі почне діяти бюджет участі

25 января 2017 18:00

Містяни самі вирішуватимуть, на що витратити частину коштів міського бюджету. І вже з першого січня мешканці зможуть подавати проекти. На втілення їх у життя з бюджету виділили десять мільйонів гривень.
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Слідство у справі про вбивство дніпровських патрульних завершено

25 января 2017 18:01

Зібрано докази, які повністю підтверджують провину Олександра Пугачова. Про це заявив заступник прокурора Дніпропетровщини Юрій Черкашин. У справі допитали понад 150 свідків, провели 44 експертизи, деякі ще будуть надані суду. До речі, справу будуть розглядати присяжні, про що обвинувачений нещодавно склав клопотання. Слухання призначене на 27 січня. І, як очікується, триватиме у відкритому режимі.

Нагадаємо, трагедія сталась 25 вересня минулого року на автовокзалі. Водій, якого зупинили за порушення правил дорожнього руху, вчинив опір патрульним, а потім розстріляв їх. Від отриманих поранень — Артем Кутушев помер на місці, а Ольга Макаренко в лікарні. Стрільця затримали, коли він з кулею у животі звернувся до медиків: полісмен встиг поцілити у нього з табельної зброї.

 

Автор новости: Евгений Коптев Источник: 11 канал
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