Слідство у справі про вбивство дніпровських патрульних завершено

Зібрано докази, які повністю підтверджують провину Олександра Пугачова. Про це заявив заступник прокурора Дніпропетровщини Юрій Черкашин. У справі допитали понад 150 свідків, провели 44 експертизи, деякі ще будуть надані суду. До речі, справу будуть розглядати присяжні, про що обвинувачений нещодавно склав клопотання. Слухання призначене на 27 січня. І, як очікується, триватиме у відкритому режимі.

Нагадаємо, трагедія сталась 25 вересня минулого року на автовокзалі. Водій, якого зупинили за порушення правил дорожнього руху, вчинив опір патрульним, а потім розстріляв їх. Від отриманих поранень — Артем Кутушев помер на місці, а Ольга Макаренко в лікарні. Стрільця затримали, коли він з кулею у животі звернувся до медиків: полісмен встиг поцілити у нього з табельної зброї.



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