Двадцятий День народження відсвяткував найстарший кіт Дніпропетровщини
25 января 2017 17:48
Весь цей час сибіряк Сєрж ділив радощі та смуток нікопольської родини, пережив вибори 4-х Президентів країни, тоді як зазвичай коти живуть щонайбільше 15 років. Хазяї диву даються! Кажуть: чи то їх любов, чи то прохолода у квартирі подовжила життя їхньому домашньому улюбленцю. Адже через ледь теплі батареї температура взимку не піднімається вище 15-ти градусів. Із довгожителем познайомилася і наша Ганна Черкащенко.