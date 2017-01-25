



Двадцятий День народження відсвяткував найстарший кіт Дніпропетровщини Весь цей час сибіряк Сєрж ділив радощі та смуток нікопольської родини, пережив вибори 4-х Президентів країни, тоді як зазвичай коти живуть щонайбільше 15 років. Хазяї диву даються! Кажуть: чи то їх любов, чи то прохолода у квартирі подовжила життя їхньому домашньому улюбленцю. Адже через ледь теплі батареї температура взимку не піднімається вище 15-ти градусів. Із довгожителем познайомилася і наша Ганна Черкащенко. Источник: 11 канал

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