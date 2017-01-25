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Слідство у справі про вбивство дніпровських патрульних завершено Слідство у справі про вбивство дніпровських патрульних завершено

25 января 2017 18:01

Зібрано докази, які повністю підтверджують провину Олександра Пугачова. Про це заявив заступник прокурора Дніпропетровщини Юрій Черкашин. У справі допитали понад 150 свідків
18:00У Дніпрі почне діяти бюджет участі
17:48Двадцятий День народження відсвяткував найстарший кіт Дніпропетровщини
17:43Усе частіше містяни скаржаться на незаконні АЗС 
17:40Містянам радять особисто звертатися до теплопостачальника у разі переплати
17:44У Дніпрі невідомий вистрілив в шестирічного хлопчика
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Дитячий протитуберкульозний диспансер відвідали кінологи

25 января 2017 17:46

Лікування собаками! У Придніпровському дитячому протитуберкульозному диспансері сьогодні свято. Із самого ранку малеча була схвильована, і від нетерпіння мало хто міг всидіти на місці. А чекали вони на приїзд кінологів із чотирилапими друзями.

Источник: 11 канал
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