Дитячий протитуберкульозний диспансер відвідали кінологи

|
26 января 2017 | 17:22
|
Слідство у справі про вбивство дніпровських патрульних завершено25 января 2017 18:01
Зібрано докази, які повністю підтверджують провину Олександра Пугачова. Про це заявив заступник прокурора Дніпропетровщини Юрій Черкашин. У справі допитали понад 150 свідків
|
|
|
|
|
Поиск по сайту:
|
|
Copyright © 1998-2017 «11 канал» . Все права защищены.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с украинским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.11tv.dp.ua
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на www.11tv.dp.ua обязательна.
|