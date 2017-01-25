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Слідство у справі про вбивство дніпровських патрульних завершено Слідство у справі про вбивство дніпровських патрульних завершено

25 января 2017 18:01

Зібрано докази, які повністю підтверджують провину Олександра Пугачова. Про це заявив заступник прокурора Дніпропетровщини Юрій Черкашин. У справі допитали понад 150 свідків
18:00У Дніпрі почне діяти бюджет участі
17:48Двадцятий День народження відсвяткував найстарший кіт Дніпропетровщини
17:46Дитячий протитуберкульозний диспансер відвідали кінологи
17:40Містянам радять особисто звертатися до теплопостачальника у разі переплати
17:44У Дніпрі невідомий вистрілив в шестирічного хлопчика
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Усе частіше містяни скаржаться на незаконні АЗС 

25 января 2017 17:43

«А раптом вибухне?" — мабуть, з таким питання дніпряни чи не щодня проходять повз напівцивілізовані заправні станції. Останнім часом заправки з’являються чи не на кожному перехресті. До нас звертається все більше незадоволених городян, які вже не знають, куди бігти по допомогу, аби заправки прибрали подалі від людних місць. Антон Мачула докладніше.

Источник: 11 канал
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