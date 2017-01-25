



Містянам радять особисто звертатися до теплопостачальника у разі переплати Зробили переплату, а її не видно. У Дніпрі й досі не можуть розібратися із рахунками абонентів. А все через злиття підприємств-теплопостачальників. Тож «Теплоенерго» не бачить грошей, що зазделегідь платили абоненти «Дніпропетровських міських теплових мереж». Юрист компанії-теплопостачальника радить постраждалим особисто звертатися із заявами про переведення таких проплат. Мешканці Дніпра вже вивели з небуття більше 5-ти мільйонів своїх коштів. Хоча, коли підприємства зливалися, їхні керівники обіцяли, що усе відбуватиметься автоматично. Источник: 11 канал

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