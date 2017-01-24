11 канал
26 января 2017 | 17:22

Слідство у справі про вбивство дніпровських патрульних завершено Слідство у справі про вбивство дніпровських патрульних завершено

25 января 2017 18:01

Зібрано докази, які повністю підтверджують провину Олександра Пугачова. Про це заявив заступник прокурора Дніпропетровщини Юрій Черкашин. У справі допитали понад 150 свідків
18:00У Дніпрі почне діяти бюджет участі
17:48Двадцятий День народження відсвяткував найстарший кіт Дніпропетровщини
17:46Дитячий протитуберкульозний диспансер відвідали кінологи
17:43Усе частіше містяни скаржаться на незаконні АЗС 
17:40Містянам радять особисто звертатися до теплопостачальника у разі переплати
НОВОСТИ АНОНСЫ ПРОГРАММЫ РЕКЛАМА
Сервисы

У Дніпрі невідомий вистрілив в шестирічного хлопчика

24 января 2017 17:44

Сталось це напередодні ввечері на вулиці Двадцять років Перемоги, коли він разом з матір’ю повертався з магазину. Йдеться про проникне поранення — куля потрапила в ліву легеню, розповіли лікарі. Стан дитини — середньої важкості. Сьогодні хлопчика прооперували, його життю нічого не загрожує. Батьки ж пораненої дитини категорично відмовляються від коментарів.

У прес-службі обласного управління нацполіції повідомили, що куля, яку дістали лікарі, від патрона Флобера. Наразі в поліції шукають стрільця і можливих свідків жахливої події. Слідчі Самарського відділу поліції відкрили кримінальне провадження. Хід досудового розслідування перебуває на контролі прокуратури Дніпропетровської області.

 

Автор новости: Евгений Коптев Источник: 11 канал
Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты.
Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей.
Добавления RSS ленты в сервис Яндекс.Лента Читать в Яндекс.Ленте

Мы на Google +
Мы на YouTube 11channel


ПОГОДА
Днем

Температура: -11 С°

Ветер: 7,22 м/с

Ночью

Температура: -20 С°

Ветер: 7,22 м/с

КУРСЫ ВАЛЮТ
 EUR   29.23
 RUB   0.46
 USD   27.21
17:10Анекдоты по-украински
17:40Открытая зона
18:10Звездная жизнь
Телепрограмма:
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 
ТЕЛЕПРОГРАММА ПРЯМОЙ ЭФИР ВАКАНСИИ О КАНАЛЕ
 
Поиск по сайту:
Copyright © 1998-2017 «11 канал» . Все права защищены.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с украинским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.11tv.dp.ua
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на www.11tv.dp.ua обязательна.