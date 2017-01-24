У Дніпрі невідомий вистрілив в шестирічного хлопчика

Сталось це напередодні ввечері на вулиці Двадцять років Перемоги, коли він разом з матір’ю повертався з магазину. Йдеться про проникне поранення — куля потрапила в ліву легеню, розповіли лікарі. Стан дитини — середньої важкості. Сьогодні хлопчика прооперували, його життю нічого не загрожує. Батьки ж пораненої дитини категорично відмовляються від коментарів.

У прес-службі обласного управління нацполіції повідомили, що куля, яку дістали лікарі, від патрона Флобера. Наразі в поліції шукають стрільця і можливих свідків жахливої події. Слідчі Самарського відділу поліції відкрили кримінальне провадження. Хід досудового розслідування перебуває на контролі прокуратури Дніпропетровської області.



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