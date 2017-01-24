



Видатна акторка Людмила Вершиніна у свій День народження — на сцені рідного театру Їй вісімдесят дев’ять, і вона знов виходить на сцену. Когось дивує її талант, когось — витримка й оптимізм. Колеги не приховують, що навчаються у неї відданості театральній справі, глядачі ж просто люблять. Її прізвище говорить саме за себе — вона Вершиніна. Актриса все життя присвятила сцені театру російської драми імені Горького. Навіть свій день народження Людмила Вершиніна відзначила граючи. У прямому сенсі. Це була вистава «Афінські вечори». За лаштунками й у глядацькій залі побувала наша знімальна група. Автор новости: Ирина Каблоцкая Источник: 11 канал

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