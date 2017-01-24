



У театрі драми та комедії влаштували вечір пам’яті Олександра Чернікова Відважний воїн, талановитий журналіст і просто гарна людина. У Дніпровському театрі драми та комедії влаштували вечір пам’яті журналіста та десантника Олександра Чернікова, котрий загинув два роки тому у зоні АТО. Хлопець пішов до військкомату у перших лавах, служив у 25-й повітряно-десантній бригаді із позивним «Репортер» і загинув під Спартаком на Донеччині під час чергового бойового завдання. У Сашка залишилася дружина та двомісячна донька. На честь бійця «Репортера» його колеги влаштували благодійний концерт. Софія Богуцька докладніше. Автор новости: София Богуцкая Источник: 11 канал

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