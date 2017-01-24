Пройшов спецтренінг для керівників та працівників Центрів надання адмінпослуг
24 января 2017 17:39
Спокій і тільки спокій! З ініциативи Дніпропетровської облдержадміністрації сьогодні пройшов спецтренінг для керівників та працівників Центрів надання адміністративних послуг. Тема дводенного курсу — це стресостійкість, якою має володіти кожен зі спеціалістів ЦНАП. Організатори переконують: таке навчання значно покращить якість обслуговування клієнтів. Як учасників тренінгу вчили поратися зі стресом, розповість Анастасія Блохіна.