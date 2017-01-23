Гільзи із зони бойових дій, прапори, обпалені війною, та власні речі військових — у Дніпрі відкрили нову експозицію музею АТО. Всього тут з’явилися понад тисячу експонатів. Матеріали розповідають про боротьбу за незалежність
Дворічна художниця з Дніпра встановила рекорд України
23 января 2017 17:56
Їй всього два роки, а вона намалювала майже тридцять картин. Дніпрянка Ніка Стрілецька встановила рекорд України як наймолодша авторка персональної виставки живописних та графічних творів. Мама юної рекордсменки художниця Тетяна Охрименко вирішила зробити спільну з донькою експозицію картин. Каже: аніскільки не образилася, що творам дівчинки приділили більше уваги. Про феномен передачі таланту від мами дитині дізнавалася наша Ірина Каблоцька.