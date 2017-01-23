





Дворічна художниця з Дніпра встановила рекорд України Їй всього два роки, а вона намалювала майже тридцять картин. Дніпрянка Ніка Стрілецька встановила рекорд України як наймолодша авторка персональної виставки живописних та графічних творів. Мама юної рекордсменки художниця Тетяна Охрименко вирішила зробити спільну з донькою експозицію картин. Каже: аніскільки не образилася, що творам дівчинки приділили більше уваги. Про феномен передачі таланту від мами дитині дізнавалася наша Ірина Каблоцька. Автор новости: Ирина Каблоцкая Источник: 11 канал

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