





У День соборності на площі Героїв Майдану провели яскравий флешмоб На площі Героїв Майдану мешканці відпустили сотні повітряних кульок. Тим самим утворили символічний прапор. До яскравого флешмобу долучилися тисячі містян. Організатори роздали всім бажаючим кульки жовтого та блакитного кольорів. Після виконання гімну України їх відпустили у небо. Автор новости: Ирина Каблоцкая Источник: 11 канал

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