





На території Соборної площі з’явився пам’ятник воїнам УНР Кам’яний хрест із тризубом і мечем встановили у парку Соборної площі. Подія зібрала сотні містян, вояків АТО, представників громадських організацій та політичних діячів. А ще на церемонії відкриття презентували марш українського війська. Як все було — бачили і наші кореспонденти. Автор новости: Евгений Коптев Источник: 11 канал

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