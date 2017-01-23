11 канал
23 января 2017 | 19:02

У Дніпрі відкрили нову експозицію музею АТО У Дніпрі відкрили нову експозицію музею АТО

23 января 2017 17:52

Гільзи із зони бойових дій, прапори, обпалені війною, та власні речі військових — у Дніпрі відкрили нову експозицію музею АТО. Всього тут з’явилися понад тисячу експонатів. Матеріали розповідають про боротьбу за незалежність
17:56Дворічна художниця з Дніпра встановила рекорд України
17:54У День соборності на площі Героїв Майдану провели яскравий флешмоб
17:50Дніпряни долучилися до всесвітньої акції проти путінської агресії
18:04У школах пройшли заходи до Дня соборності України
17:59Два роки тому на війні загинув дніпровський журналіст Олександр Черніков
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На території Соборної площі з’явився пам’ятник воїнам УНР

На території Соборної площі з’явився пам’ятник воїнам УНР

23 января 2017 17:53

Кам’яний хрест із тризубом і мечем встановили у парку Соборної площі. Подія зібрала сотні містян, вояків АТО, представників громадських організацій та політичних діячів. А ще на церемонії відкриття презентували марш українського війська. Як все було — бачили і наші кореспонденти.

Автор новости: Евгений Коптев Источник: 11 канал
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