





У Дніпрі відкрили нову експозицію музею АТО Гільзи із зони бойових дій, прапори, обпалені війною, та власні речі військових — у Дніпрі відкрили нову експозицію музею АТО. Всього тут з’явилися понад тисячу експонатів. Матеріали розповідають про боротьбу за незалежність Батьківщини звичайних мешканців області. Унікальні експонати бачила і наша знімальна група. Автор новости: Елена Городецкая Источник: 11 канал

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