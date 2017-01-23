11 канал
23 января 2017 | 19:02

Дніпряни долучилися до всесвітньої акції проти путінської агресії Дніпряни долучилися до всесвітньої акції проти путінської агресії

23 января 2017 17:50

Стоп Путін, стоп війна! Вихідними дніпряни долучилися до всесвітньої акції проти путінської агресії. Захід відбувся на площі Героїв майдану. Попри мороз, там зібралося близько сотні мешканців.
17:56Дворічна художниця з Дніпра встановила рекорд України
17:54У День соборності на площі Героїв Майдану провели яскравий флешмоб
17:53На території Соборної площі з’явився пам’ятник воїнам УНР
18:04У школах пройшли заходи до Дня соборності України
17:59Два роки тому на війні загинув дніпровський журналіст Олександр Черніков
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У Дніпрі відкрили нову експозицію музею АТО

У Дніпрі відкрили нову експозицію музею АТО

23 января 2017 17:52

Гільзи із зони бойових дій, прапори, обпалені війною, та власні речі військових — у Дніпрі відкрили нову експозицію музею АТО. Всього тут з’явилися понад тисячу експонатів. Матеріали розповідають про боротьбу за незалежність Батьківщини звичайних мешканців області. Унікальні експонати бачила і наша знімальна група.

Автор новости: Елена Городецкая Источник: 11 канал
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