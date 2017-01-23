





Дніпряни долучилися до всесвітньої акції проти путінської агресії Стоп Путін, стоп війна! Вихідними дніпряни долучилися до всесвітньої акції проти путінської агресії. Захід відбувся на площі Героїв майдану. Попри мороз, там зібралося близько сотні мешканців. Серед них - і матері загиблих воїнів. Докладніше -далі. Источник: 11 канал

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