Дніпряни долучилися до всесвітньої акції проти путінської агресії

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23 января 2017 | 19:02
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У Дніпрі відкрили нову експозицію музею АТО23 января 2017 17:52
Гільзи із зони бойових дій, прапори, обпалені війною, та власні речі військових — у Дніпрі відкрили нову експозицію музею АТО. Всього тут з’явилися понад тисячу експонатів. Матеріали розповідають про боротьбу за незалежність
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